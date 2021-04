Sport Kort: Mogelijk titelduel Ajax verplaatst vanwege avondklok

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: DSM mikt met Bardet en Hindley op klassement in Giro

13.06 uur: Wielerploeg DSM richt zich in de Giro d’Italia op een goed klassement. Daarvoor rekent de opvolger van Team Sunweb op de Franse aanwinst Romain Bardet en de Australiër Jai Hindley, die vorig jaar als tweede eindigde in de Italiaanse rittenkoers. De ploeg reist volgende maand zonder Nederlanders af naar Turijn waar de Giro op 8 mei begint met een korte individuele tijdrit.

Hindley werd vorig jaar tweede achter de Brit Tao Geoghegan Hart en voor zijn toenmalig ploeggenoot Wilco Kelderman, die inmiddels voor Bora-hansgrohe uitkomt. „Om weer voor een goed klassement te gaan moeten we onze collectieve kracht gebruiken waarin alle acht renners een rol spelen”, zegt ploegleider Matt Winston. „Daarvoor hebben we een plan geformuleerd waarin we uitgaan van tal van scenario’s. Daarnaast zien we in de sprintetappes kansen op dagsucces.”

Naast Hindley en Bardet bestaat de ploeg van DSM voor de Giro uit de Duitsers Nikias Arndt, Nico Denz en Max Kanter, de Australiërs Chris Hamilton en Michael Storer en de Ier Nicolas Roche.

NOC*NSF: competities starten in juli te laat

11.51 uur: NOC*NSF is verheugd dat er vanaf 11 mei ook door de leeftijdscategorie 27+ weer buiten kan worden gesport in groepsverband, maar tegelijkertijd is er bij de sportkoepel onvrede over het moment waarop er weer competities kunnen worden gehouden. Volgens de zogenoemde routekaart is dat nog steeds pas begin juli. „Dat vinden we te laat”, reageerde Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel woensdag.

Ook binnensporten moet eind mei onder voorwaarden weer mogelijk zijn volgens het demissionair kabinet. „We kennen de voorwaarden nog niet en vinden het jammer dat het niet eerder kan. De binnensport zou samen optrekken met de buitenschoolse opvang die maandag weer opengaat”, zei Dielessen, die hoopt dat het tijdstip waarop er in competitieverband gesport mag worden naar voren kan. „Voor wedstrijden geeft de routekaart het niveau waakzaam aan. Dat zou betekenen ergens begin juli. Met de bonden hebben we ook een plan ingediend zodat het eind mei, uiterlijk begin juni moet kunnen. Dan moet je wedstrijden kunnen organiseren tussen teams op fietsafstand van elkaar. Als je nog iets van competities wilt maken, moet het voor de zomer.”

Voetbal: Mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ vervroegd

10.50 uur: De wedstrijd tussen Ajax en AZ van volgende week zondag is verplaatst naar 14.30 uur. Dat meldt Ajax. Eerst zou het duel om 20.00 uur beginnen. Omdat bij de wedstrijd 7500 fans welkom zijn en de avondklok dan nog steeds geldt, is besloten de wedstrijd te vervroegen.

Ajax kan tegen AZ mogelijk de 35e landstitel binnenhalen. Het elftal van trainer Erik ten Hag moet drie dagen eerder dan wel eerst de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht winnen.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ maakt deel uit van de landelijke pilot ’Testen voor toegang’. In de Johan Cruijff ArenA is plaats voor 7500 seizoenkaarthouders, die een dag voor de wedstrijd of op de wedstrijddag zelf een sneltest moeten doen.

De KNVB heeft nog twee wijzigingen doorgevoerd qua tijdstippen. Willem II tegen RKC Waalwijk begint vrijdag 23 april om 18.45 uur in plaats van 20.00 uur. De aftrap bij PSV tegen FC Groningen is een dag later niet om 20.00 uur maar om 18.45 uur. Ook dat heeft te maken met supporters en de avondklok.

Wielersport: Sportpaleis Alkmaar voor bijna 7 miljoen euro gerenoveerd

10.28 uur: Sportpaleis Alkmaar wordt voor 6,7 miljoen euro gerenoveerd, tot grote vreugde van de Nederlandse wielrenbond KNWU. De wielerbaan in de accommodatie is van essentieel belang voor de wielersport, aldus de bond.

Het college van B&W in Alkmaar wil in totaal zo’n 7,5 miljoen euro investeren in het Olympiapark, het sport- en recreatiegebied waar het sportpaleis een prominente plek inneemt. Nieuwbouw is ter sprake geweest, maar dat valt volgens de gemeente te duur uit.

Het sportpaleis aan de westrand van Alkmaar dateert uit 1964 en is in 2003 al eens op de schop gegaan. Met een nieuwe grondige renovatie en verduurzaming kan de accommodatie veelzijdiger worden gebruikt.

De wielerbaan in het sportpaleis is volgens de KNWU een faciliteit van belang voor wielrenners in de regio Alkmaar en ver daarbuiten. De bond is ook betrokken geweest bij de toekomstplannen. „Het behoud van de wielerbaan is belangrijk voor de wielersport en voor de omgeving. Breedtesport, topsport en talentontwikkeling, vitaliteit en mobiliteit”, aldus algemeen directeur Thorwald Veneberg.

Voetbal: Vitesse houdt Gelredome voor fans toch dicht bij bekerfinale

09.38 uur: Supporters van Vitesse kunnen de bekerfinale van hun club zondag tegen Ajax toch niet op grote schermen in stadion Gelredome zien. Vitesse heeft besloten af te zien van het evenement.

„We merken dat de bekerfinale in Arnhem en omgeving ontzettend leeft. De hele stad kleurt geel en zwart dankzij initiatieven van supporters, sponsors, winkeliers en de gemeente Arnhem. Tegelijkertijd is de afgelopen dagen gebleken dat het animo onder onze supporters om de wedstrijd op grote schermen in Gelredome te gaan kijken beperkt is”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Tot dusverre hadden enkele honderden supporters zich ingeschreven. Zij zijn woensdag geïnformeerd.

Naast de geringe interesse was het vanwege restricties rondom het coronavirus ook lastig het evenement te organiseren, aldus Vitesse. Zo is de testcapaciteit zaterdag, een dag voor de wedstrijd, in Arnhem beperkt. Ook mag er na 20.00 uur geen alcohol meer worden geschonken. „Ook de hoge kosten in relatie tot de beperkte belangstelling laten ons geen andere keuze, in een tijd waarin we zuinig moeten omgaan met onze middelen”, aldus Van Wijk.

Het evenement dat speciaal voor leden van de businessclub zou worden georganiseerd, gaat mogelijk wel door. Vitesse onderzoekt die opties nog.

Basketbal: Nets winnen uitgestelde wedstrijd in Minnesota

08.39 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben de uitgestelde NBA-wedstrijd tegen de Minnesota Timberwolves gewonnen met 127-97. Kevin Durant nam de Nets bij de hand met 31 punten. De ploeg uit Brooklyn is met Philadelphia 76ers gedeeld koploper in de oostelijke divisie, Minnesota bungelt onderaan in de westelijke divisie. De ploeg leed al zijn 41e nederlaag van het seizoen.

Het duel in Minnesota werd een dag later dan gepland gespeeld als gevolg van de commotie na de dodelijke schietpartij in de Amerikaanse stad, waarbij een politieagent een zwarte man neerschoot. Voorafgaande aan de wedstrijd was er veel aandacht voor het 20-jarige slachtoffer Daunte Wright. Er was een minuut stilte, een korte toespraak en spelers van beide clubs droegen tijdens de warming-up shirtjes met de tekst ’With liberty and justice FOR ALL’ (met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen).

Utah Jazz boekte zijn 41e zege van het seizoen. De ploeg uit Salt Lake City won met 106-96 van Oklahoma City Thunder en verstevigde de koppositie in de westelijke divisie. Bojan Bogdanovic maakte 23 punten voor de winnende ploeg, Donovan Mitchell noteerde 22 punten. De zevende nederlaag op rij voor Oklahoma was vooral een hard gelag voor Luguentz Dort. De guard van Thunder maakte 42 punten, maar die persoonlijke topscore hielp zijn ploeg niet aan de winst.