Sport Kort: Nets winnen door schietpartij uitgestelde wedstrijd

Voetbal: Vitesse houdt Gelredome voor fans toch dicht bij bekerfinale

09.38 uur: Supporters van Vitesse kunnen de bekerfinale van hun club zondag tegen Ajax toch niet op grote schermen in stadion Gelredome zien. Vitesse heeft besloten af te zien van het evenement.

„We merken dat de bekerfinale in Arnhem en omgeving ontzettend leeft. De hele stad kleurt geel en zwart dankzij initiatieven van supporters, sponsors, winkeliers en de gemeente Arnhem. Tegelijkertijd is de afgelopen dagen gebleken dat het animo onder onze supporters om de wedstrijd op grote schermen in Gelredome te gaan kijken beperkt is”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Tot dusverre hadden enkele honderden supporters zich ingeschreven. Zij zijn woensdag geïnformeerd.

Naast de geringe interesse was het vanwege restricties rondom het coronavirus ook lastig het evenement te organiseren, aldus Vitesse. Zo is de testcapaciteit zaterdag, een dag voor de wedstrijd, in Arnhem beperkt. Ook mag er na 20.00 uur geen alcohol meer worden geschonken. „Ook de hoge kosten in relatie tot de beperkte belangstelling laten ons geen andere keuze, in een tijd waarin we zuinig moeten omgaan met onze middelen”, aldus Van Wijk.

Het evenement dat speciaal voor leden van de businessclub zou worden georganiseerd, gaat mogelijk wel door. Vitesse onderzoekt die opties nog.

Basketbal: Nets winnen uitgestelde wedstrijd in Minnesota

08.39 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben de uitgestelde NBA-wedstrijd tegen de Minnesota Timberwolves gewonnen met 127-97. Kevin Durant nam de Nets bij de hand met 31 punten. De ploeg uit Brooklyn is met Philadelphia 76ers gedeeld koploper in de oostelijke divisie, Minnesota bungelt onderaan in de westelijke divisie. De ploeg leed al zijn 41e nederlaag van het seizoen.

Het duel in Minnesota werd een dag later dan gepland gespeeld als gevolg van de commotie na de dodelijke schietpartij in de Amerikaanse stad, waarbij een politieagent een zwarte man neerschoot. Voorafgaande aan de wedstrijd was er veel aandacht voor het 20-jarige slachtoffer Daunte Wright. Er was een minuut stilte, een korte toespraak en spelers van beide clubs droegen tijdens de warming-up shirtjes met de tekst ’With liberty and justice FOR ALL’ (met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen).

Utah Jazz boekte zijn 41e zege van het seizoen. De ploeg uit Salt Lake City won met 106-96 van Oklahoma City Thunder en verstevigde de koppositie in de westelijke divisie. Bojan Bogdanovic maakte 23 punten voor de winnende ploeg, Donovan Mitchell noteerde 22 punten. De zevende nederlaag op rij voor Oklahoma was vooral een hard gelag voor Luguentz Dort. De guard van Thunder maakte 42 punten, maar die persoonlijke topscore hielp zijn ploeg niet aan de winst.