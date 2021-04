Sport Kort: Tokio laat bij Olympische Spelen minder dopingcontroleurs toe

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tokio laat bij Olympische Spelen minder dopingcontroleurs toe

19:34 uur Bij de Olympische Spelen van Tokio zullen de komende zomer minder dopingcontroleurs aanwezig zijn dan gebruikelijk. Dit komt omdat de organisatie in verband met de coronapandemie op alle fronten het aantal aanwezigen probeert terug te brengen.

De betrokkenen zeggen echter dat er voldoende mankracht overblijft om 'schone' Spelen te garanderen. Wereldantidopingbureau WADA heeft het personeelsbestand in Tokio met 20 procent teruggebracht, ten opzichte van Rio de Janeiro 2021.

Ook het internationale testagentschap ITA zegt de komende zomer goed te kunnen functioneren. "Het IOC begrijpt heel goed dat onze aanwezigheid noodzakelijk is", zegt directeur Ben Cohen. "We zijn met voldoende mensen aanwezig om de basistaken goed uit te voeren."

Voetbal: SC Cambuur viert kampioenschap mogelijk in AZ-stadion

18.14 uur: Het duel op 23 april tussen Jong AZ en SC Cambuur is verplaatst van het trainingscomplex van de Noord-Hollandse club in Wijdewormer naar het stadion in Alkmaar. De Friese ploeg kan in die wedstrijd mogelijk het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie veiligstellen. De accommodatie van de AZ-hoofdmacht in Alkmaar vormt daarvoor een beter decor.

Het duel begint ook een uurtje later, om 21.00 uur. SC Cambuur heeft met nog vijf duels te spelen een voorsprong van 9 punten op nummer 2 De Graafschap. De Friese club komt vrijdag eerst nog op eigen veld uit tegen Helmond Sport.

Olympische Spelen: Vaccinatie olympische atleten uit Frankrijk nabij

17.56 uur: Het is nog slechts een kwestie van tijd of de Franse kandidaat-deelnemers aan de Olympische Spelen van Tokio krijgen een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft Denis Massegli, voorzitter van het olympisch comité van het land, toegezegd.

„Eind april, begin mei zou een mooi moment zijn”, aldus Massegli. „Ik ben optimistisch. Vermoedelijk komt de definitieve toezegging op zeer korte termijn.” Hij voegde er aan toe dat atleten niet verplicht zijn mee te werken, al wordt er wel op aangedrongen.

De Nederlandse atleten hebben al de bevestiging van de regering dat ze binnenkort gevaccineerd kunnen worden.

Tennis: Ook Nadal wint bij rentree op de tennisbaan

17.22 uur: In navolging van Novak Djokovic heeft ook Rafael Nadal zich bij zijn rentree op de tennisbaan niet laten verrassen. De Spaanse nummer 3 van de wereld won in de tweede ronde van het graveltoernooi van Monaco vlot van de Argentijn Federico Delbonis: 6-1 6-2.

Nadal, die in de eerste ronde vrijaf had, speelde zijn eerste wedstrijd sinds zijn uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open in februari. Hij speelt in de achtste finales tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer 17 van de wereld.

Eerder op de dag behaalde Djokovic eveneens een duidelijke overwinning. De nummer 1 van de wereld versloeg de Italiaan Jannik Sinner in twee sets: 6-4 6-2. Ook Djokovic speelde zijn eerste partij sinds de Australian Open, die hij voor de negende keer won. De Serviër nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik.

Voetbal: KNVB praat met overheid over eerder toestaan lokale wedstrijden

15.39 uur: De KNVB gaat in gesprek met de overheid om te kijken of lokale voetbalwedstrijden eerder mogen worden gespeeld dan nu volgens de coronamaatregelen mogelijk is. Zoals het er in het zogenoemde openingsplan van de regering naar uitziet, mogen competities vanaf 7 juli worden hervat. Dat is in een periode dat er doorgaans niet meer wordt gevoetbald.

De KNVB zet in op de zogenoemde Regio Cup, waarin elftallen tegen clubs uit de buurt spelen. Onder meer reisbewegingen worden hiermee beperkt. De indeling is zelfs al gemaakt. Volgens het plan van het kabinet mogen spelers van 27 jaar en ouder pas vanaf 11 mei weer in teams trainen. Voor de jongere personen in kwestie is dat al langer toegestaan, met name dan voor de jeugd.

„De komende week valt de definitieve beslissing over de Regio Cup”, zegt de KNVB. De organisatie is daarbij nog enigszins optimistisch. „Door de regering werd ook aangegeven dat versoepelingen van de maatregelen eerder kunnen worden doorgevoerd als de coronacijfers dit toelaten. Dat is niet ondenkbaar, vorig jaar volgden de versoepelingen voor jeugd en daarna volwassenen elkaar snel op vanaf april.”

Volgens de KNVB hebben vooral de spelers boven de 26 jaar voorbereidingstijd nodig. „We willen uiteraard dat de wedstrijden veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. Daarvoor is het ook nodig dat alle deelnemers wedstrijdfit zijn. Jeugd tot en met 26 jaar mag momenteel al in teams trainen, zodat er geen extra tijd nodig is om op te trainen. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen pas vanaf 11 mei weer in teams trainen. Zij hebben wel voldoende voorbereidingstijd nodig voordat ze weer wedstrijden kunnen spelen.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, heeft gemengde gevoelens: „Voor ons en onze achterban is het ’openingsplan’ nog niet op alle onderdelen helder. Dat wordt nu nader onderzocht. Terrassen en detailhandel gaan in elk geval met de eerste versoepelingen mee, de sport moet dan nog twee weken wachten. Terwijl sporten juist bijdraagt aan de gezondheid en weerstand. Bovendien vinden besmettingen niet of nauwelijks in de buitenlucht plaats, wat nog meer pleit voor de buitensport en het voetbal.”

Voor het zaalvoetbal is wel al besloten dat de KNVB Regiocup komt te vervallen.

Tennis: Djokovic wint overtuigend bij rentree

15.11 uur: Novak Djokovic heeft zijn rentree op de tennisbaan met een duidelijke overwinning gevierd. De Servische nummer 1 van de wereld rekende in het toernooi van Monte Carlo overtuigend af met de Italiaan Jannik Sinner: 6-4 6-2.

Djokovic speelde zijn eerste partij sinds de Australian Open, die hij in februari voor de negende keer won. De Serviër nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik.

Tegen Sinner stond Djokovic meteen op scherp. Hij was in anderhalf uur klaar met de jonge Italiaan, die onlangs nog de finale haalde van het masterstoernooi in Miami. „Ik ken deze baan goed, want ik heb er bijna vijftien jaar getraind. Het voelt een beetje als een thuiswedstrijd spelen”, zei de achttienvoudig grandslamwinnaar.

Wielrennen: DSM mikt met Bardet en Hindley op klassement in Giro

13.06 uur: Wielerploeg DSM richt zich in de Giro d’Italia op een goed klassement. Daarvoor rekent de opvolger van Team Sunweb op de Franse aanwinst Romain Bardet en de Australiër Jai Hindley, die vorig jaar als tweede eindigde in de Italiaanse rittenkoers. De ploeg reist volgende maand zonder Nederlanders af naar Turijn waar de Giro op 8 mei begint met een korte individuele tijdrit.

Hindley werd vorig jaar tweede achter de Brit Tao Geoghegan Hart en voor zijn toenmalig ploeggenoot Wilco Kelderman, die inmiddels voor Bora-hansgrohe uitkomt. „Om weer voor een goed klassement te gaan moeten we onze collectieve kracht gebruiken waarin alle acht renners een rol spelen”, zegt ploegleider Matt Winston. „Daarvoor hebben we een plan geformuleerd waarin we uitgaan van tal van scenario’s. Daarnaast zien we in de sprintetappes kansen op dagsucces.”

Naast Hindley en Bardet bestaat de ploeg van DSM voor de Giro uit de Duitsers Nikias Arndt, Nico Denz en Max Kanter, de Australiërs Chris Hamilton en Michael Storer en de Ier Nicolas Roche.

NOC*NSF: competities starten in juli te laat

11.51 uur: NOC*NSF is verheugd dat er vanaf 11 mei ook door de leeftijdscategorie 27+ weer buiten kan worden gesport in groepsverband, maar tegelijkertijd is er bij de sportkoepel onvrede over het moment waarop er weer competities kunnen worden gehouden. Volgens de zogenoemde routekaart is dat nog steeds pas begin juli. „Dat vinden we te laat”, reageerde Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel woensdag.

Ook binnensporten moet eind mei onder voorwaarden weer mogelijk zijn volgens het demissionair kabinet. „We kennen de voorwaarden nog niet en vinden het jammer dat het niet eerder kan. De binnensport zou samen optrekken met de buitenschoolse opvang die maandag weer opengaat”, zei Dielessen, die hoopt dat het tijdstip waarop er in competitieverband gesport mag worden naar voren kan. „Voor wedstrijden geeft de routekaart het niveau waakzaam aan. Dat zou betekenen ergens begin juli. Met de bonden hebben we ook een plan ingediend zodat het eind mei, uiterlijk begin juni moet kunnen. Dan moet je wedstrijden kunnen organiseren tussen teams op fietsafstand van elkaar. Als je nog iets van competities wilt maken, moet het voor de zomer.”

Voetbal: Mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ vervroegd

10.50 uur: De wedstrijd tussen Ajax en AZ van volgende week zondag is verplaatst naar 14.30 uur. Dat meldt Ajax. Eerst zou het duel om 20.00 uur beginnen. Omdat bij de wedstrijd 7500 fans welkom zijn en de avondklok dan nog steeds geldt, is besloten de wedstrijd te vervroegen.

Ajax kan tegen AZ mogelijk de 35e landstitel binnenhalen. Het elftal van trainer Erik ten Hag moet drie dagen eerder dan wel eerst de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht winnen.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ maakt deel uit van de landelijke pilot ’Testen voor toegang’. In de Johan Cruijff ArenA is plaats voor 7500 seizoenkaarthouders, die een dag voor de wedstrijd of op de wedstrijddag zelf een sneltest moeten doen.

De KNVB heeft nog twee wijzigingen doorgevoerd qua tijdstippen. Willem II tegen RKC Waalwijk begint vrijdag 23 april om 18.45 uur in plaats van 20.00 uur. De aftrap bij PSV tegen FC Groningen is een dag later niet om 20.00 uur maar om 18.45 uur. Ook dat heeft te maken met supporters en de avondklok.

Wielersport: Sportpaleis Alkmaar voor bijna 7 miljoen euro gerenoveerd

10.28 uur: Sportpaleis Alkmaar wordt voor 6,7 miljoen euro gerenoveerd, tot grote vreugde van de Nederlandse wielrenbond KNWU. De wielerbaan in de accommodatie is van essentieel belang voor de wielersport, aldus de bond.

Het college van B&W in Alkmaar wil in totaal zo’n 7,5 miljoen euro investeren in het Olympiapark, het sport- en recreatiegebied waar het sportpaleis een prominente plek inneemt. Nieuwbouw is ter sprake geweest, maar dat valt volgens de gemeente te duur uit.

Het sportpaleis aan de westrand van Alkmaar dateert uit 1964 en is in 2003 al eens op de schop gegaan. Met een nieuwe grondige renovatie en verduurzaming kan de accommodatie veelzijdiger worden gebruikt.

De wielerbaan in het sportpaleis is volgens de KNWU een faciliteit van belang voor wielrenners in de regio Alkmaar en ver daarbuiten. De bond is ook betrokken geweest bij de toekomstplannen. „Het behoud van de wielerbaan is belangrijk voor de wielersport en voor de omgeving. Breedtesport, topsport en talentontwikkeling, vitaliteit en mobiliteit”, aldus algemeen directeur Thorwald Veneberg.

Voetbal: Vitesse houdt Gelredome voor fans toch dicht bij bekerfinale

09.38 uur: Supporters van Vitesse kunnen de bekerfinale van hun club zondag tegen Ajax toch niet op grote schermen in stadion Gelredome zien. Vitesse heeft besloten af te zien van het evenement.

„We merken dat de bekerfinale in Arnhem en omgeving ontzettend leeft. De hele stad kleurt geel en zwart dankzij initiatieven van supporters, sponsors, winkeliers en de gemeente Arnhem. Tegelijkertijd is de afgelopen dagen gebleken dat het animo onder onze supporters om de wedstrijd op grote schermen in Gelredome te gaan kijken beperkt is”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Tot dusverre hadden enkele honderden supporters zich ingeschreven. Zij zijn woensdag geïnformeerd.

Naast de geringe interesse was het vanwege restricties rondom het coronavirus ook lastig het evenement te organiseren, aldus Vitesse. Zo is de testcapaciteit zaterdag, een dag voor de wedstrijd, in Arnhem beperkt. Ook mag er na 20.00 uur geen alcohol meer worden geschonken. „Ook de hoge kosten in relatie tot de beperkte belangstelling laten ons geen andere keuze, in een tijd waarin we zuinig moeten omgaan met onze middelen”, aldus Van Wijk.

Het evenement dat speciaal voor leden van de businessclub zou worden georganiseerd, gaat mogelijk wel door. Vitesse onderzoekt die opties nog.

Basketbal: Nets winnen uitgestelde wedstrijd in Minnesota

08.39 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben de uitgestelde NBA-wedstrijd tegen de Minnesota Timberwolves gewonnen met 127-97. Kevin Durant nam de Nets bij de hand met 31 punten. De ploeg uit Brooklyn is met Philadelphia 76ers gedeeld koploper in de oostelijke divisie, Minnesota bungelt onderaan in de westelijke divisie. De ploeg leed al zijn 41e nederlaag van het seizoen.

Het duel in Minnesota werd een dag later dan gepland gespeeld als gevolg van de commotie na de dodelijke schietpartij in de Amerikaanse stad, waarbij een politieagent een zwarte man neerschoot. Voorafgaande aan de wedstrijd was er veel aandacht voor het 20-jarige slachtoffer Daunte Wright. Er was een minuut stilte, een korte toespraak en spelers van beide clubs droegen tijdens de warming-up shirtjes met de tekst ’With liberty and justice FOR ALL’ (met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen).

Utah Jazz boekte zijn 41e zege van het seizoen. De ploeg uit Salt Lake City won met 106-96 van Oklahoma City Thunder en verstevigde de koppositie in de westelijke divisie. Bojan Bogdanovic maakte 23 punten voor de winnende ploeg, Donovan Mitchell noteerde 22 punten. De zevende nederlaag op rij voor Oklahoma was vooral een hard gelag voor Luguentz Dort. De guard van Thunder maakte 42 punten, maar die persoonlijke topscore hielp zijn ploeg niet aan de winst.