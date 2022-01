Week van contrasten voor Ramiz Zerrouki

FC Twente voetbalt graag in Tilburg. Van de laatste twintig duels in het Koning Willem II-stadion ging er maar één verloren. Zerrouki speelde het laatste kwartier mee en had zo een klein aandeel in de zege. „Ik wilde zelf graag en ook de trainer wilde me speeltijd geven”, reageerde Zerrouki, die in Kameroen alleen tegen Ivoorkust in actie kwam. Door een blessure en corona miste hij de eerste twee groepswedstrijden. Bij Willem II speelde hij de frustraties weg.

De hoofdrol in Tilburg was weggelegd voor Michal Sadilek, die besloot zijn schorsing van twee wedstrijden wegens ruw spel toch aan te vechten. Als illustratie kan hij de elleboogstoot die Görkem Saglam aan hem uitdeelde meenemen. De Duitse middenvelder van Willem II ging vrijuit. Sadilek kreeg zijn straf voor minder.

Nadat al twee doelpunten waren afgekeurd zorgde hij voor de enige geldige treffer. Sadilek schoof de bal nog voor de rust in de lange hoek bij Timon Wellenreuther. FC Twente verzuimde verder uit te lopen. Willem II oefende het laatste half uur nog wel flink druk uit, maar de Tilburgers kregen nauwelijks kansen om de tiende nederlaag op rij af te wenden.