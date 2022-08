Dallinga weer trefzeker voor Toulouse, Weghorst scoort in Turkije

Dallinga scoorde bij zijn debuut in de Franse competitie ook al, toen tegen OGC Nice. Hij was vorig seizoen de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie en had een belangrijk aandeel in de promotie van Excelsior naar de Eredivisie.

Bekijk ook: VIDEO Mbappé scoort binnen 10 seconden op aangeven van Messi

Toulouse heeft na drie wedstrijden 5 punten. Stijn Spierings, Zakaria Aboukhlal en Branco van den Boomen hadden ook een basisplaats.

Weghorst scoort in Turkije

Wout Weghorst heeft zijn eerste treffer in de Turkse competitie voor Besiktas gemaakt. De international van Oranje deed dat in het duel met Fatih Karagümrük. De wedstrijd eindigde in een 4-1 overwinning voor Besiktas. Weghorst maakte de openingstreffer.

Besiktas heeft Weghorst voor een jaar van gehuurd van Burnley, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde. Voor zijn overstap naar Engeland kwam de spits meerdere seizoenen uit voor VfL Wolfsburg in de Bundesliga.