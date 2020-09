Kiki Bertens staakt strijd in Straatsburg na blessure

Bertens gaf na de overtuigende winst van de eerste set (6-2) in de tweede set een voorsprong van 4-2 uit handen. Na het verlies van een lange game kantelde het duel. Ostapenko kwam terug tot 4-4 en pakte ook de twee daaropvolgende games: 6-4.

In de derde set leek Bertens zich te herpakken. Ze kwam met 2-0 voor, maar verloor opnieuw vier games op een rij. Na twee uur besloot Bertens, die al wel met tape om haar pijnlijke enkel aantrad, niet meer verder te spelen en de Roland Garros-kampioene van 2017 - momenteel de mondiale nummer 43 - te feliciteren.

Bertens wilde zich in Straatsburg voorbereiden op Roland Garros, dat zondag begint. Ze wilde in het oosten van Frankrijk zo veel mogelijk wedstrijdritme op te doen, maar haar enkelblessure heeft nu dus roet in het eten gegooid. Het is nog onduidelijk of Roland Garros in gevaar komt voor Bertens.