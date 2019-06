Grol op krukken na spierscheuring

Ondanks deze spierblessure in zijn linkerbil veroverde de 34-jarige judoka een bronzen plak, door olympisch kampioen Lukas Krpalek te verslaan.

Dat hij een hoge pijngrens heeft, is geen nieuws. Zo knokte ’Henkie’ zich bij de WK in 2009 op één been (afgescheurde knieband) naar het zilver. „Het is nog onduidelijk hoe lang ik uit de roulatie ben. Ik moet het de komende weken rustig aan doen en loop nu op krukken”, aldus Grol, voor wie het een race tegen de klok wordt om op tijd hersteld te zijn voor de WK, eind augustus in Tokio.