Sport Kort: Aberdeen schenkt spelersboetes aan zorginstanties

Voetbal: Aberdeen schenkt spelersboetes aan zorginstanties

17:04 uur Aberdeen heeft acht spelers uit de selectie een geldboete opgelegd omdat ze zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. De Schotse voetbalclub doneert dat geld aan zorginstanties.

Bruce Anderson, Craig Bryson, Sam Cosgrove, Michael Devlin, Jonny Hayes, Matthew Kennedy, Dylan McGeouch en Scott McKenna bezochten begin augustus, nadat ze met 1-0 hadden verloren van Rangers FC, een restaurant en een bar. Twee van de acht spelers testten daarna positief op het coronavirus en ook de andere zes moesten in quarantaine.

De betreffende voetballers hebben hun excuses aangeboden. In Aberdeen is, mede door de besmettingen van de voetballers, weer een strenge lockdown ingevoerd.

Voetbal: vier spelers Turkse topteams besmet met corona

14:55 uur Spelers van Galatasaray, een van Trabzonspor en een van Fenerbahce testten positief op het longvirus en zijn in quarantaine gegaan, maakten de clubs vrijdag bekend.

Namen worden niet genoemd. De spelers van Galatasaray vertoonden geen ziektesymptomen. De betrokken speler van Trabzonspor wel. Zijn behandeling is inmiddels gestart. Bij Fenerbahce testte ook een lid van de begeleidende staf positief.

Hockey: finale weekeinde EHL in oktober ook geschrapt

14:36 uur De laatste beslissende wedstrijden van de Euro Hockey League (EHL) die in oktober in Amsterdam gespeeld hadden moeten worden, zijn als gevolg van de coronacrisis geschrapt. De finaleronde waarin de beste acht teams bij de mannen en de vrouwen om de titel strijden, stond eerder voor het paasweekeinde op de agenda maar moest toen verplaatst worden wegens de uitbraak van het besmettelijke longvirus.

"Zoals de zaken er nu bijstaan zouden niet alle teams af kunnen reizen naar Amsterdam, iets wat de EHL heel graag wilde voorkomen", aldus de organisatoren. "Elk land heeft zijn eigen reisbeperkingen en regels wat het voor ons en de clubs moeilijk maakt om alles te regelen in lijn met de overheidsregels."

EHL-voorzitter Hans-Erik Tuijt: "Aan het eind van de rit blijkt het gewoon te moeilijk om het elite-evenement in een gegarandeerd veilige omgeving te houden."

PSG-doelman Navas mist waarschijnlijk halve finale

12:59 uur Paris Saint-Germain speelt in de halve finale van de Champions League tegen Leipzig vermoedelijk zonder doelman Keylor Navas. De 33-jarige keeper liep in de kwartfinale tegen Atalanta Bergamo een spierblessure op in zijn rechterbovenbeen. De kans dat de kwetsuur dinsdag is hersteld lijkt klein.

Navas, oud-doelman van Real Madrid, was tegen Atalanta uitgevallen. Hij werd vervangen door de Spanjaard Sergio Rico.

Hoeckey: Rhett Halkett opvolger Lucas Judge bij Oranje

12.19 uur: De Nederlandse hoeckeybond heeft de Zuid Afrikaan Rhett Halkett aangesteld als assistent-trainer in het begeleidingsteam van de Nederlandse hoeckeyvrouwen onder leiding van bondscoach Alyson Annan. Halkett volgt Lucas Judge op die stopt vanwege zijn nieuwe aanstelling als hoofdcoach van SCHC vrouwen 1.

De 34-jarige Halkett kwam tussen 2009 en 2018 meer dan 150 keer uit voor het nationale elftal van Zuid Afrika. Daarmee speelde hij drie keer een WK in 2010, 2014 en 2018, de Olympische Spelen van Londen in 2012 en de Commonwealth Games in 2010 en 2014. Als clubspeler speelde hij in Australië en in Duitsland, waar hij met de Mannheimer Hockey Club in 2016 kampioen van Duitsland werd. Daarnaast heeft hij ook in Nederland gehockeyd, bij Laren en Den Bosch. Na zijn carrière als speler heeft Halkett in verschillende landen coachervaring opgedaan, waaronder in Duitsland als assistent bij Dames 1 van Uhlenhorster Hockey Club.

Basketbal: Damian Lillard de man bij Portland Trail Blazers

07.53 uur: Mede door goed spel van Damian Lillard houden de basketballers van Portland Trail Blazers in de Amerikaanse profcompetitie NBA kans zich te plaatsen voor de play-offs. Ze versloegen de Brooklyn Nets met 134-133. Lillard was goed voor 42 punten.

Caris LeVert, die bij de Nets 37 punten liet noteren, miste in de slotseconden een ogenschijnlijk simpele kans die zijn team de zege had kunnen opleveren.

Volgens Lillard liggen de Blazers op schema. "Dat we er goed voor staan komt omdat we er hard voor werken. Sinds de competitie na de coronastop is hervat hebben we er alles aangedaan om tot deze resultaten te komen. Daarvoor krijgen we nu de beloning."