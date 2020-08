Sport Kort: Blazers houdt in NBA kans op play-offs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Damian Lillard de man bij Portland Trail Blazers

07.53 uur: Mede door goed spel van Damian Lillard houden de basketballers van Portland Trail Blazers in de Amerikaanse profcompetitie NBA kans zich te plaatsen voor de play-offs. Ze versloegen de Brooklyn Nets met 134-133. Lillard was goed voor 42 punten.

Caris LeVert, die bij de Nets 37 punten liet noteren, miste in de slotseconden een ogenschijnlijk simpele kans die zijn team de zege had kunnen opleveren.

Volgens Lillard liggen de Blazers op schema. "Dat we er goed voor staan komt omdat we er hard voor werken. Sinds de competitie na de coronastop is hervat hebben we er alles aangedaan om tot deze resultaten te komen. Daarvoor krijgen we nu de beloning."