Michael van Gerwen op jacht naar zesde Premier League-titel en 300.000 euro

Voetbal

Frans Timmermans: ’Europa League-winst voor AS Roma zou een droom zijn voor mij’

Frans Timmermans is niet alleen de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, maar blijkt ook een diehard fan van AS Roma te zijn. De Europa League-ontmoeting met Ajax voelt voor hem dan ook als een ’soort derby’, zo meent hij. „Dat AS Roma de Europa League wint, is voor mij een droom.”