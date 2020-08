Ronnie O’Sullivan voor de zesde keer wereldkampioen snooker

O’Sullivan heeft er dit kampioenschap - dat vanwege de coronapandemie toch een bijzonder karakter had - vier records gevestigd. In zijn eerste partij versloeg hij Thai Un-Nooh in de snelste tijd ooit van 108 minuten, hij boekte zijn twintigste overwinning in een Triple Crown-toernooi, wat nog nooit iemand heeft gepresteerd, hij pakte zijn 37e titel van een rankingtoernooi en staat daarmee op de eerste plaats op die ranglijst en hij heeft ook een recordaantal frames tijdens het wereldkampioenschap snooker op zijn naam gebracht.

Maar gedurende het kampioenschap heeft hij toch ook in negatieve zin de aandacht op zich gevestigd. Met name zijn houding in de halve finale tegen Mark Selby leverde hem veel kritiek op. Ook zijn uitlating na zijn eerste partij dat de aankomende snookergeneratie heel slecht is, wordt hem niet in dank afgenomen.

Ronnie O’Sullivan verslaat Kyren Wilson in de finale van het WK snooker. Ⓒ ANP/HH

Wilson heeft niet de tegenstand kunnen bieden die snookerfans hadden gehoopt, maar zeker is dat de sympathieke Warrior zich definitief in de top-10 heeft gevestigd.Vooral over de halve finalepartij tegen de Schot Anthony McGill zal nog lang worden gesproken als een van de meest krankzinnige halve finales tijdens het wereldkampioenschap. Met een ’geweldige vloek’ bereikte hij de finale en had het daar zichtbaar moeilijk mee.

Met zijn zesde wereldtitel nadert O’Sullivan het record van Stephen Hendry. De Schot werd in de jaren negentig liefst zeven keer de beste van de wereld.