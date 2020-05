Dumoulin steelt de show op heiligdom

Tom Dumoulin toont zijn unieke klasse. Ⓒ EPA

Op 20 mei 2017 laat Tom Dumoulin voor het eerst als klassementsrenner in de Giro d’Italia zien dat hij bergop in staat is om de rest te kloppen. Op de flanken van Sacro Monte di Oropa was Nairo Quintana degene die de aanval opende, maar Dumoulin stal uiteindelijk de show op het Romeins katholieke heiligdom. Na een indrukwekkende inhaalrace gaf de rozetruidrager de Colombiaanse Giro-winnaar van 2014 in de slotmeters het nakijken. En stelde hij zijn kandidatuur voor de eindzege.