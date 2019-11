Nieuwe trainer Bayern grijpt meteen in

Bij zijn eerste wedstrijd, dinsdag in de Champions League tegen Olympiakos, heeft hij de Braziliaanse sterspelers Philippe Coutinho en Thiago gepasseerd.

Ook Jérôme Boateng is uit het basiselftal verdwenen. De verdediger kreeg het afgelopen weekeinde de rode kaart in het duel met Eintracht Frankfurt. Flick kan hem derhalve het komende weekeinde in de topper in de Bundesliga tegen Borussia Dortmund ook niet opstellen.

Javi Martínez, Leon Goretzka en Kingsley Coman zijn, vergeleken met afgelopen weekeinde, 'nieuw' in het elftal. Bayern verloor met 5-1 van Frankfurt. Een dag later werd Kovac ontslagen.

Bayern München leidt riant in de groep B van de Champions League, met negen punten uit drie duels.