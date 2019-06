Oranje heeft al 9 miljoen euro binnen

Oranje heeft al 9 miljoen euro verdiend in de nieuwe competitie voor landenteams van de UEFA. Daar komt nog 1,5 miljoen euro bij als het team van bondscoach Ronald Koeman zondag de eindstrijd tegen Portugal in Estádio do Dragão van FC Porto wint.

Alle twaalf deelnemers aan de hoogste divisie van het nieuwe toernooi kregen al 2,25 miljoen euro. Het Nederlands elftal verdubbelde die premie door als eerste te eindigen in een groep met Frankrijk en Duitsland. De zege van donderdag op Engeland in de halve finales (3-1) was goed voor 4,5 miljoen euro.

De winnaar van de eerste editie van de Nations League krijgt ook een zilveren beker van 72 centimeter hoog.