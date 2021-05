Sensatie in Parijs: Dominic Thiem direct uitgeschakeld

De 27-jarige Oostenrijker, tweevoudig finalist in Parijs, verloor na een voorsprong van 2-0 in sets in een vijfsetter van de Spanjaard Pablo Andujar, die onlangs ook al op gravel won van Roger Federer. Het werd 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4 voor de dolblije veteraan (35).

Thiem was als vierde geplaatst in Parijs, waar hij in 2018 en 2019 in de finale stond. Beide keren verloor hij vrij kansloos van Rafael Nadal, die hij wel al een aantal keren heeft bewongen op gravel.

Reuzendoder Pablo Andujar Ⓒ ANP/HH

Vorig jaar veroverde Thiem op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Na het binnenslepen van die titel kreeg Thiem te maken met motivatieproblemen. In 2021 haalde hij ook nog niet het niveau dat we van hem gewend zijn. Ook tijdens het gravelseizoen maakte Thiem weinig indruk.