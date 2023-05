Voor het eerst in Nederland: Venus Williams (42) komt naar Libéma Open

Williams, goed voor zeven grandslamzeges, maakte in 1994 als jonge tiener haar debuut op de WTA Tour. Acht jaar later was ze de nummer één van de wereld. In haar imposante loopbaan wist ze tot nu toe 49 toernooizeges te boeken.

Ze bereikte bij alle grandslam-toernooien tenminste één keer de finale. Op Wimbledon was ze vijf keer de beste. In New York greep ze twee keer de US Opentitel.

Aan de zijde van zus Serena won ze drie keer een gouden medaille op de Olympische Spelen en meerdere grandslam-titels. Op de dubbelranglijst was ze ook de nummer één.

Azarenka en Andreescu

Williams voegt zich bij Victoria Azarenka en Bianca Andreescu, die eerder ook grandslams wonnen.

Belinda Bencic is de hoogst geplaatste speelster voor Veronika Kudermetova. Elina Svitolina is met een wildcard ook van de partij. Ekaterina Alexandrova is de titelverdedigster.

Marcel Hunze, de toernooidirecteur van het grastoernooi van Rosmalen, is blij verrast met de komst van Williams. „Het is heel bijzonder om straks zo’n legende op ons toernooi te hebben”, vertelt Hunze. „Een paar weken geleden is het contact ontstaan en vorige week kregen we het nieuws dat ze het grasseizoen wilde spelen en een wildcard wilde accepteren. In het verleden heb ik al vaker contact gehad met Venus en Serena of Rosmalen een optie was, maar ze zijn nooit gekomen. Een van de Williams sisters vastleggen is altijd mijn streven geweest. Beter laat dan nooit.”

Bijzondere vibe

Hunze denkt dat Williams, zevenvoudig grandslamkampioene, gaat zorgen voor „een bijzondere vibe.” „In het verleden hebben we Martina Navratilova op ons toernooi gehad en die zorgde ook voor een ander soort sfeer. We hebben ook al een hoop positieve reacties gekregen vanuit bijvoorbeeld sponsors.”

De wildcard van Williams gaat wel ten koste van een Nederlandse deelneemster. „Het is een feit dat behalve Arantxa Rus alle Nederlandse speelsters buiten de top 200 staan en een wildcard nodig hebben voor het kwalificatietoernooi. En het deelnemersveld is dit jaar bijzonder sterk. Ik heb nog één wildcard over, maar die vergeef ik pas later.”

Het grastoernooi van Rosmalen begint over anderhalve week.