Voor het eerst in Nederland: Venus Williams (42) komt naar Libéma Open

Williams, goed voor zeven grandslamzeges, maakte in 1994 als jonge tiener haar debuut op de WTA Tour. Acht jaar later was ze de nummer één van de wereld. In haar imposante loopbaan wist ze tot nu toe 49 toernooizeges te boeken.

Ze bereikte bij alle grandslam-toernooien tenminste één keer de finale. Op Wimbledon was ze vijf keer de beste. In New York greep ze twee keer de US Opentitel.

Bekijk ook: Zoon Krajicek met wildcard in kwalificaties grastoernooi Rosmalen

Bekijk ook: Voormalig nummer 1 van de wereld Victoria Azarenka gestrikt door Rosmalen

Aan de zijde van zus Serena won ze drie keer een gouden medaille op de Olympische Spelen en meerdere grandslam-titels. Op de dubbelranglijst was ze ook de nummer één.

Azarenka en Andreescu

Williams voegt zich bij Victoria Azarenka en Bianca Andreescu, die eerder ook grandslams wonnen.

Belinda Bencic is de hoogst geplaatste speelster voor Veronika Kudermetova. Elina Svitolina is met een wildcard ook van de partij. Ekaterina Alexandrova is de titelverdedigster.