Ook Zinedine Zidane beklaagt zich: ’Er zijn gewoon te veel wedstrijden, wie gaan die allemaal spelen?’

„We zijn op een punt beland dat je kunt concluderen dat door het grote aantal wedstrijden en de daarmee samenhangende hoeveelheid blessures de amusementswaarde niet meer hetzelfde is”, zei de Franse oud-international in zijn vooruitblik op het uitduel met Internazionale in de Champions League.

„Er zijn momenteel gewoon te veel wedstrijden”, vervolgde hij. „We hebben mede daardoor voor het begin van dit seizoen amper een normale voorbereiding gehad. Dat is overigens geen excuus voor onze prestaties tot dusver.”

Real Madrid staat derde in groep B van de Champions League met 4 punten. In La Liga moet de titelhouder vooralsnog genoegen nemen met de vierde plek. In Milaan kan Zidane door blessures niet beschikken over onder anderen de aanvallers Karim Benzema en Luka Jovic, middenvelder Federico Valverde en de verdedigers Sergio Ramos, Eder Militao en Alvaro Odriozola.

„We leven in een zeer gecompliceerde tijd waarin niemand zich druk lijkt te maken over de gezondheid van de spelers”, viel middenvelder Luka Modric zijn coach bij. „We spelen om de drie dagen, met de club of met de nationale ploeg. En het gaat maar door. Daardoor krijg je ook steeds meer blessures. Ik weet niet hoe het verder moet. Er zijn gewoon te veel wedstrijden, wie gaan die allemaal spelen?”