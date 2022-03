Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je zo gaat staan en de regels negeert, dan heeft dat met karakter te maken’ Ajax speelt met vuur

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Dusan Tadic zorgt voor een hoop opluchting in de Johan Cruijff ArenA, door RKC Waalwijk in de slotminuut vanaf de stip op de knieën te krijgen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - De Amsterdamse bluf heeft Ajax in het verleden veel succes gebracht. Maar als die bluf omslaat in misplaatste arrogantie of zoals Erik ten Hag het liever noemt: ’lichtzinnigheid’, vormt zich een groot probleem. Zijn elftal dacht bij een 2-0 voorsprong tegen – het door coronagevallen verzwakte – RKC Waalwijk te kunnen freewheelen, maar moest na een kwartier in het tweede bedrijf (2-2) opnieuw beginnen. Het met vuur spelen bleef op het nippertje zonder gevolgen, omdat Dusan Tadic er in de 90e minuut vanaf de strafschopstip 3-2 van maakte.