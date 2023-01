Premium Het beste van De Telegraaf

Eindhovenaren genereren armslag met verkoop Gakpo en Madueke Na magere jaren rinkelt kassa weer: PSV mikt nu op Silva en Danjuma

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Madueke maakt met zijn vertrek de penningmeester van PSV blij, maar trainer Ruud van Nistelrooy bepaald niet. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - In ruim twee weken tijd heeft PSV de financiële schade van het rampzalige coronaseizoen, toen de club 23,2 miljoen euro in de min dook, weten weg te werken. Na de recordverkoop van Cody Gakpo aan Liverpool cashen de Brabanders ook geweldig voor Noni Madueke. PSV heeft een akkoord bereikt met Chelsea over een transfer van 35 miljoen euro, een bedrag dat door haalbare bonussen kan oplopen naar 40 miljoen euro.