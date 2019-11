Ten Hag: ’Schuurs moet het nu laten zien’

„Ik wilde een links- en een rechtspoot achterin, én voetballend vermogen op het middenveld”, verklaarde Ten Hag bij Veronica de posities van Schuurs, Martinez en Noussair Mazraoui op het middenveld. „Als Perr Schuurs en Edson Alvarez centraal achterin hadden gespeeld, had ik daar twee rechtspoten gehad, die nog nooit met elkaar gespeeld hadden. Perr en Lisandro hebben daarentegen in het begin van het seizoen wel enkele duels met elkaar samengespeeld.”

Na die serie wedstrijden raakte Schuurs wel zijn basisplaats kwijt, omdat Ten Hag koos voor Joël Veltman als partner van Daley Blind centraal in de defensie. „Onder meer vanwege de ervaring”, verduidelijkte Ten Hag. „Maar Perr deed het toen goed, en heeft voetballend ook stappen gemaakt. Nu moet hij het ook op het podium van de Champions League laten zien. Ik verwacht een Lille dat gaat stormen en ons onder druk gaat zetten, dus daar moeten we onderuit zien te voetballen.”

Ten Hag wist nog niet of hij een Lille tegenover zich krijgt dat met drie of met vier middenvelders gaat spelen. „En dan is het in het veld aan met name Hakim Ziyech om de ploeg neer te zetten. Maar ook van Donny van de Beek en Mazraoui verwacht ik daar een rol in.”