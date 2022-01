Red Bull Racing bereikt akkoord met rivaal Mercedes: topman kan in mei aan de slag

Hodgkinson wordt bij de nieuwe motorenafdeling van Red Bull de technisch directeur. Hij werkte al sinds 2001 voor Mercedes en is niet de enige engineer die de overstap maakt. De ‘transfer’ van de Brit was al een tijdje bekend, maar contractueel gezien mocht hij niet per direct bij Red Bull aan de slag gaan. Beide partijen zijn nu overeengekomen dat hij per 24 mei 2022 in dienst treedt bij Red Bull.

Red Bull heeft in Milton Keynes een motorenafdeling opgezet. Doel is met name om een krachtbron te ontwikkelen die vanaf 2026, als de nieuwe motoren in de Formule 1 worden gelanceerd, te gebruiken moet zijn. Mogelijk gaat dat gebeuren in combinatie met Porsche, want de geruchten over een entree van zowel Porsche als Audi in de koningsklasse worden steeds hardnekkiger. Vanaf 2026 moeten de motoren een stuk goedkoper worden, wat meer leveranciers moet aantrekken.

Verstappen werd afgelopen seizoen kampioen met een Honda-motor, maar de Japanners hebben inmiddels officieel afscheid genomen van de Formule 1. Wel verleent Honda nog assistentie aan Red Bull en ontwikkelt het de nieuwste motor, die vanaf komend seizoen gebruikt moet worden. De ontwikkeling van de motoren wordt na deze winter ‘bevroren’ tot aan de introductie van de nieuwe generatie krachtbronnen.