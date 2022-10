Atletiekcoach Charles van Commenée spant kort geding aan om beschuldiging atleet

Aanleiding zijn de recente artikelen in onder andere NRC en Trouw. Daarin werd verwezen naar een meeting met Tony van Diepen en Thijmen Kupers in februari 2019. Van Commenée zou in dat gesprek de atleten hebben aangezet tot het gebruik van een schildklierhormoonmedicijn. Meerdere atleten hebben zich inmiddels expliciet van deze beschuldiging gedistantieerd.

Op de vragen aan Tony van Diepen of Van Commenée aan hem of anderen ooit schildklierhormoon of enig ander dubieus middel heeft aangeboden en of Van Commenée hem of anderen ooit tot het gebruik hiervan heeft aangezet of aangespoord wil hij geen antwoord geven.

Tony van Diepen Ⓒ ANP / ANP

Van Commenée: „Met de verdachtmaking maakt Tony alle prestaties van atleten die met of onder mij hebben gewerkt verdacht.” De mediaberichten liegen er niet om: ’Van Commenée heeft in het voorjaar van 2019 twee atleten voorgesteld om schildklierhormoonpillen te gaan slikken.’ (NRC 7 oktober 2022). ’Atletiekcoach Van Commenée zette sporters aan tot gebruik schildkliermedicijn’ (Volkskrant 7 oktober 2022).

Omdat zijn integriteit in het geding is en de publiciteit over de beschuldiging grote reputatieschade oplevert eist van Commenée dat Van Diepen zijn bewering publiekelijk herroept. Overigens verwelkomt Van Commenée dat de Atletiekunie een onderzoek is gestart omtrent mogelijk aanzetten tot gebruik van Thyrax door de voormalige hoofdcoach. Van Commenee zal voorlopig geen verder commentaar leveren.