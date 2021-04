Dan Evans zorgt voor sensatie in Monte Carlo: Brit slaat Djokovic naar huis

Djokovic had vanwege een bye in de eerste ronde pas een wedstrijd gespeeld in Monaco. Woensdag was hij te sterk voor de Italiaan Jannik Sinner, maar hij slaagde er niet in om die gewonnen partij een vervolg te geven tegen Evans. Het was voor de Serviër pas zijn tweede partij sinds de door hem gewonnen Australian Open van afgelopen februari.

Djokovic won het graveltoernooi van Monaco in 2013 en 2015, maar een derde eindzege zal dus nog even op zich laten wachten. Evans gaat na zijn stunt van jewelste in de kwartfinale aantreden tegen David Goffin. De Belg was in zijn achtste finale te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 6-4 7-6 (7).