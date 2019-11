World Cup: Wüst pakt goud op 1500 m

De 33-jarige schaatsster van TalentNED zegevierde tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen in een tijd van 1.56,46. Het was haar 24e gouden medaille in het wereldbekercircuit op de schaatsmijl.

De Russin Jekaterina Sjichova eindigde als tweede met een tijd van 1.56,86. De Amerikaanse Brittany Bowe pakte brons met 1.57,25.

Jorien ter Mors reed de vijfde tijd (1.57,34). Melissa Wijfje eindigde als achtste (1.58,00) en Antoinette de Jong als tiende (1.58,48). Reina Anema belandde met 2.00,59 op de zestiende plek.

Hoewel Wüst een grote reputatie op de 1500 meter heeft opgebouwd, kwam haar ritzege in Wit-Rusland als een verrassing. Door privéomstandigheden kon de Brabantse kopvrouw zich niet optimaal voorbereiden op het nieuwe seizoen. Tijdens de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker begin deze maand eindigde ze op de 1500 meter achter Ter Mors en De Jong nog als derde. Wüst benadrukte in Thialf dat voor haar de nadruk ligt op de tweede helft van het seizoen, met de grote kampioenschappen.

In Minsk wist de vijfvoudig olympische kampioene op ervaring, karakter en kwaliteit toch de beste tijd neer te zetten. Wüst bouwde haar race uitstekend op, liet zich niet afleiden door haar demarrerende tegenstander Sjichova, en sloeg in de laatste twee rondjes (van 30,3 en 31,6) toe. Met de vorm en de conditie lijkt het bij de immer strijdlustige Wüst dus nu al al weer goed te zitten.