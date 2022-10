Sparta blijft thuis maar winnen; ook Fortuna aan de zegekar

Fortuna kwam in de 19e minuut nog wel op voorsprong. Tijjani Noslin slalomde het strafschopgebied in en passeerde doelman Nick Olij. De twee ploegen in vorm - al verloor Sparta vorige week bij FC Utrecht - maakten er een open wedstrijd van. Ivo Pinto zette Olij aan het werk met een afstandsschot en in de 26e minuut was het aan de andere kant wel raak toen de vrijstaande Arno Verschueren uit een voorzet van Sven Mijnans doelman Ivor Pandur passeerde met een kopbal.

Kort voor rust verzuimde eerste Ximo Navarro Fortuna koppend weer op voorsprong te zetten. Een doelpoging van Bart Vriends werd aan de andere kant op de lijn gestuit door George Cox. Sparta kwam in de 54e minuut uit een strafschop op voorsprong, een gevolg van een overtreding van Navarro op Koki Saito. Vito van Crooij schoot raak: 2-1. Nadat aanvaller Tobias Lauritsen nog verzuimd had de marge te vergroten, was het opnieuw Verschueren die met een kopbal uit een vrije trap van Van Crooij voor de 3-1 zorgde.

