De Munck pakt zilver in toestelfinale voltige op EK turnen

Loran de Munck. Ⓒ ANP/HH

Loran de Munck is bij de Europese kampioenschappen turnen in München als tweede geëindigd op het toestel voltige. De 23-jarige Haarlemmer was in de finale goed voor een score van 14,700.