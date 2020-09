José Mourinho wil dat bondscoaches spelers Spurs sparen

Tottenham speelt bijna elke week drie wedstrijden. De Spurs zijn veroordeeld tot de kwalificatie van de Europa League. Maccabi Haifa is donderdag in de play-offs de tegenstander. Daarnaast staan ook wedstrijden in de Premier League op het programma. Dinsdag won Tottenham na strafschoppen in de League Cup van Chelsea.

„Ik hoop dat de bondscoaches om de spelers geven en dat ze hen beschermen, want de spelers van Tottenham Hotspur hebben deze week ongelooflijk veel minuten gemaakt. Het kan erg gevaarlijk zijn ze zoveel te belasten”, aldus Mourinho.