Johan Museeuw over de waarde van de regenboogtrui ’Wereldtitel is als een orgasme van één jaar en beter dan de beste seks’

Door Wim Vos

Johan Museeuw, De Leeuw van Vlaanderen, werd in 1996 wereldkampioen op de weg. Ⓒ HH/ANP

Een interview over zijn wereldtitel? „Met veel plezier.” Toen Johan Museeuw (55) 25 jaar geleden in Lugano de regenboogtrui won, was hij een stugge, zwijgzame renner. Vandaag vind je geen vlottere prater. Zij het een met een waarschuwing: „Alleen wie ooit wereldkampioen was, begrijpt wat die titel met je doet. Het is als seks. Wie nog nooit seks heeft gehad, kan je ook niet uitleggen hoeveel deugd dat kan doen.”