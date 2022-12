Premium Het beste van De Telegraaf

Einde van een gouden generatie: emoties lopen hoog op bij België

Door Jeroen Kapteijns

Jan Vertonghen baalt. Ⓒ ANP/HH

AL RAYYAN - Met een knal op de paal en drie grote kansen in de slotfase was de inderhaast opgelapte Romelu Lukaku nog bijna de redder in nood voor de Rode Duivels, maar na maandenlange inactiviteit ontbrak bij de Belgische topscorer allertijden net dat beetje scherpte. Het 0-0 gelijkspel tegen Kroatië was niet voldoende na de nipte zege op Canada en de nederlaag tegen Marokko. Het WK is voorbij voor de Belgen, die voor het eerst sinds EURO 2000 in de groepsfase van een groot toernooi zijn uitgeschakeld en slechts één goal in drie duels wisten te maken.