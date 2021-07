Erik Breukink: ’Wout Poels heeft kans om bollentrui definitief te pakken’

Een nerveuze rit over ’slechts’ 130 kilometer, met twee Pyreneeën-reuzen op het programma, allebei cols van de buitencategorie: eerst de Tourmalet (2.115 meter) om vervolgens aan te komen in skioord Luz Ardiden. Een laatste kans voor de klimmers om in het klassement voorsprong te nemen op de betere tijdrijders.

De Tourmalet is misschien wel de bekendste col uit de Pyreneeën en dat is niet voor niets: 17,1 km aan 7,3 procent stijgingspercentage. De klim begint geleidelijk, maar vanaf kilometer 6 gaat het percentage niet meer onder de 8 procent. Als extra stimulans wacht op de top de Souvenir Jacques Goddet, een bonus van 5000 euro voor de eerste renner die boven komt. De klim naar Luz Ardiden moet daar amper voor onderdoen met 13,3 km aan 7,4 procent.

Niet alles of niets

Breukink heeft ervaring met beide cols, zelfs met de combi van de reuzenbergen. „Het is wel een relatief korte rit (130 kilometer) en het kan weer een mooie etappe worden. Na de rit van woensdag weet iedereen wel zijn plek en zal die worden verdedigd. Dat gaat de rit wel beïnvloeden. De klassementsmannen zullen niet alles of niets spelen. Tadej Pogacar heeft net de rit gewonnen en zal daar ook op gaan rijden.”

De oud-renner van onder andere Rabobank denkt dat alles zal afhangen van het begin van de koers. „Er zal een groep weg gaan rijden, maar de aanloop is korter naar de Tourmalet. Er zullen renners die voor de bollentrui rijden gaan meespringen. Wout Poels, Michael Woods, misschien Wout van Aert. Het is link voor Poels, want Pogacar staat dichtbij en er zijn dubbele punten op de top te verdienen. Maar hij heeft kans om de bergtrui te pakken.”

Wiepakt de bollentrui: Wout Poels of Tadej Pogacar? Ⓒ ANP/HH

Jonas Vingegaard („die rijdt echt heel goed en was al een openbaring in de tijdrit”) en Richard Carapaz verwacht Breukink ook niet. „Die zullen het podium stevig in handen willen houden en gaan het zeker niet al op de Tourmalet proberen. Het wordt waarschijnlijk vooral een gevecht om in de kopgroep te komen en daar zitten dan de mannen voor de bollentrui bij. Zo niet, dan wordt het gevaarlijk voor Poels.”