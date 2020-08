Annemiek van Vleuten: ’Elke koers kan de laatste zijn’

Toch lukte het de 37-jarige wereldkampioene om in de voorste gelederen te geraken en zo in haar vijfde koers van dit jaar voor de vijfde keer te winnen. Het was inclusief haar wereldtitel vorig jaar haar zelfs haar zesde zege op rij. ,,Ik kan het niet geloven dat ik deze reeks heb gerealiseerd. En met elke zege ben ik weer superblij, want ik vind winnen niet normaal nee.”

Dat deed ze dus ook al vijf keer in haar regenboogtrui. ,,Vooral de eerste in Omloop Het Nieuwsblad voelde ik dat het speciaal was, omdat je natuurlijk ook bekend bent met de vloek op deze trui. Maar elke keer dat je de streep als eerste over komt is bijzonder. Ook omdat het fijn is om te laten zien dat je het waard bent om de regenboogtrui te dragen.”

Van Vleuten koestert elke pedaalomwenteling die ze in het peloton mag maken, vooral omdat alles in deze coronatijd twijfelachtig is. ,,Ik voel me in de eendaagse koersen die we hebben gereden veilig wat COVID-19 betreft, maar ik vraag me af hoe dat straks gaat in etappekoersen. Ik wil echter niet te ver vooruitkijken. Je moet daarom ’pakken wat je pakken kan’, want elke koers kan de laatste zijn.”