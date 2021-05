Fabio Jakobsen haalt uit naar Dylan Groenewegen

„Ik was verrast om de uitspraken van Dylan Groenewegen te lezen naar aanleiding van onze ontmoeting. Dat samenkomen was geregeld om algemeen begrip te realiseren over het ongeluk vorig jaar augustus in Polen. De inhoud er van zou vertrouwelijk moeten blijven tussen ons en onze juridische teams. Ik ben teleurgesteld dat Dylan openlijk over onze ontmoeting heeft gesproken, ik zal dat niet doen”, zegt Jakobsen op social media.

„Ik wil het volgende duidelijk maken: Dylan heeft geen persoonlijk excuus aangeboden en hij heeft niet de wil getoond om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn acties. Ik wil nog steeds tot een overeenkomst komen, maar er zijn er twee nodig om dat voor elkaar te krijgen. Verdere acties worden nu genomen door mijn juridische team en om die reden zal ik verder geen commentaar kunnen geven.”

Groenewegen duwde zijn landgenoot de hekken in tijdens een sprint in de Ronde van Polen vorig jaar augustus. Jakobsen belandde daarop zwaargewond in het ziekenhuis, maar maakte onlangs zijn rentree in de Ronde van Turkije. Groenewegen maakt zaterdag na negen maanden voor het eerst zijn opwachting in de Giro, al zullen deze uitspraken van Jakobsen rauw op zijn dak vallen.