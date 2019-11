Sinkgraven kan rentree maken in topper tegen Bayern

De 24-jarige voetballer uit Assen, die eerder bij sc Heerenveen en Ajax speelde, stond de afgelopen jaren door blessures vaak aan de kant. Sinkgraven debuteerde eind september voor Leverkusen in de Bundesliga, maar liep de week erna een peesblessure op die hem bijna twee maanden verhinderde om te voetballen.

Middenvelder Kai Havertz traint ook weer mee. „Het is nog even afwachten of hij meegaat naar München”, zei Bosz, wiens elftal dinsdag in de Champions League met 2-0 won bij Lokomotiv Moskou. Leverkusen heeft daardoor nog steeds kans op een plek in de knock-outfase. In de Duitse competitie staat de ploeg van Bosz op de negende plaats, zes punten achter koploper Borussia Mönchengladbach. „Wij krijgen altijd kansen. Dat was tegen Atlético Madrid en Juventus zo en dat zal ook tegen Bayern München zo zijn”, aldus Bosz. „Ik denk dat we daar kunnen winnen.”