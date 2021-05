Sander Westerveld: ’Zelfs bescherming bij Liverpool-legends’

De treurige trend begon in 2006, toen de dieven op wedstrijddagen inbraken in de verlaten huizen van Daniel Agger, Sinama-Pongolle, Andy van der Meyde, Peter Crouch en Jerzy Dudek, de ex-Feyenoorder die Westerveld op Anfield opvolgde als doelman. „Het halve huis van Dudek was leeggehaald”, herinnert Westerveld. „Inclusief zijn kampioensmedailles van de gewonnen Champions League van 2005. Bij Crouch werd zelfs twee keer ingebroken.”

De lijst van spelers die slachtoffers werden van de rondtrekkende bendes lijkt eindeloos. Westerveld somt nog wat namen op: „Steven Gerard, Wayne Rooney, Firminio, Dirk Kuyt, Romelu Lukaku. Fabinho was in 2020 het laatste slachtoffer, hoewel de inbraken in aantal lijken af te nemen.”

Dat heeft volgens de oud-doelman van Oranje te maken met de maatregelen die zijn oud-werkgever heeft getroffen. „Liverpool heeft een groot beveiligingsbureau ingeschakeld”, legt hij uit. „Als er signalen zijn dat bendes actief zijn, zoals nu in Nederland het geval is, krijgen de families beveiliging. Zij, de vrouwen en kinderen, zijn een makkelijk slachtoffer: de man is van huis en dat weten die lui.”

Zelfs Westerveld, die eens in de zoveel tijd als Liverpool-legend moet opdraven in de Engelse havenstad, krijgt zo nu en dan met beveiliging te maken. „Als ik een activiteit heb met de ’Legends’, krijg ik vanaf het vliegveld bewaking. Dan word ik door een bodyguard, meestal een ex-Navy SEAL, opgewacht. De club heeft liever niet dat één van hun spelers of ex-spelers wat overkomt.”