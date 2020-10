Rapportcijfers Oranje: Frank de Boer, Frenkie de Jong en Jasper Cillessen gooien hoge ogen

Frank De Boer gooide de opstelling van Oranje om. Ⓒ HH/ANP

Rapporteur Marciano Vink, die in de jaren ’90 zelf in Italië speelde en voor Oranje uitkwam, heeft niet alleen plezier beleefd aan het optreden van een aantal spelers bij het Nederlands elftal maar ook aan bondscoach Frank de Boer. In zijn ogen heeft die onder de enorme druk geweldig gepresteerd.