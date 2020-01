Chris Froome maakt eind februari comeback in wielerpeloton

„Ik heb goed kunnen trainen op Gran Canaria en ik kijk uit naar het zetten van de volgende stap in mijn herstel en hoop snel op mijn oude niveau terug te keren”, zei Froome.

In juni voig jaar ging Froome op hoge snelheid onderuit toen hij het parcours van de tijdrit in de Dauphiné verkende. Hij liep breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel. Froome onderging een urenlange operatie en lag weken in het ziekenhuis. De artsen vertelden de renner dat hij zes maanden nodig zou hebben om te revalideren.

De kopman van Team Ineos leek echter sneller te herstellen dan verwacht. Nog geen 14 weken na zijn horrorcrash zat hij weer op de fiets. Eind oktober 2019 zou Froome bij het criterium in de Japanse stad Saitama zijn officiële rentree in het peloton maken, maar daar zag hij toch van af. Daarna moest de Britse wielrenner weer naar het ziekenhuis om metalen pinnen te laten verwijderen uit zijn heup en elleboog.

De UAE Tour, de enige rittenkoers in de World Tour in het Midden-Oosten, wordt gereden van 23 tot en met 29 februari.