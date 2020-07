Max Verstappen blijft in twaalf doldwaze minuten ijzig kalm ondanks rare crash

De tweede plek in Hongarije voelde voor Max Verstappen als een overwinning. Ⓒ ANP/HH

BOEDAPEST - Hij slaagde er toch weer in om de wereld te verbazen. Eerst in negatieve zin, want hoe kan een Formule 1-coureur crashen tijdens een opwarmronde? En vervolgens door doodleuk vier posities te winnen dankzij een geweldige start, die uiteindelijk leidde tot een niet verwachte tweede plek tijdens de Grand Prix van Hongarije.