Willem II-fans zien favorieten belangrijke zege boeken op RKC

Willem II had de primeur deze speelronde. In Tilburg werd voor het eerst in bijna zeven maanden weer een Eredivisiewedstrijd met mensen op de tribune afgewerkt. De tweeduizend Tilburgse fans lieten zich flink gelden. In tegenstelling tot de eerdere speelronden met gedeeltelijk publiek mogen de supporters in het stadion, die allemaal een negatieve coronatest op zak moeten hebben, nu wel zingen en juichen. Dat was aan de intens meelevende Willem II-supporters wel besteed, zodat de thuisploeg een serieus steuntje in de rug had in de Brabantse derby.

Giga wedstrijd

Willem II had twee weken geleden een flinke teleurstelling te verwerken gekregen. Op bezoek bij Heracles Almelo werd met 4-0 verloren, maar omdat rivaal VVV-Venlo voor de tiende keer op rij verloor, bleef Willem II op doelsaldo net boven de rode streep. De druk op de burenruzie was door de penibele positie van de Tilburgers groot. „Er staat enorm veel op het spel. Dit is een giga wedstrijd”, besefte Willem II-trainer Zeljko Petrovic, die een omvangrijk verleden heeft bij RKC, waarvoor hij als speler en als trainer actief was.

Petrovic, die vanwege zijn motivatiekwaliteiten is aangesteld door Willem II was erin geslaagd om de juiste snaar te raken bij zijn ploeg, die mede gedragen door de ondersteuning van het publiek de bovenliggende partij was. Het voortdurend herhaalde spreekkoor ’Wij zijn voor niemand bang’ kwam ditmaal tot uiting op het veld, want Willem II speelde met veel durf en energie.

Opgejaagd

RKC maakte dit seizoen indruk met goed, verzorgd voetbal, maar het was de verdienste van Willem II, dat de ploeg van trainer Fred Grim daar in Tilburg niet aan toekwam. Zodra RKC in balbezit kwam, werden ze dusdanig opgejaagd door de thuisploeg, dat het vertrouwde spel er onvoldoende uitkwam.

Het was Willem II, dat vanaf de eerste minuut joeg op een voorsprong en het enige dat de thuisploeg zichzelf kon verwijten, was dat het zoveel kansen nodig had om toe te slaan. Gezien het aantal goede scoringsmogelijkheden was het een wonder dat het met de rust 0-0 stond. Vooral Sven van Beek was dicht bij een goal, maar zijn kopbal trof de lat.

Opgeleefd

Van Beek speelde een ijzersterke wedstrijd. De Gouwenaar, die bij Feyenoord na weer een langdurige blessureperiode uit beeld was geraakt, is sinds zijn entree bij Willem II opgeleefd. Samen met Sebastian Holmén vormt hij een betrouwbaar duo en tegen RKC won Van Beek weer alle belangrijke duels.

Ook na rust bleef Willem II stormen op jacht naar de belangrijke voorsprong en in de 54e minuut was het zover. Het was clubtopscorer Vangelis Pavlidis die met zijn negende seizoenstreffer voor de voorsprong zorgde. De ontlading was gigantisch in het Koning Willem II-stadion, waar voor het eerst sinds 20 september (4-0 thuiszege) weer een goal met het publiek gevierd kon worden.

Pavlidis, die nu 25 Eredivisiegoals heeft gemaakt voor Willem II, had de tweeduizend fans rustiger kunnen laten zitten op de tribune, maar de Griek trof de paal. Zo bleef de marge minimaal en dat leverde een nerveuze slotfase op. Langs de kant vrat Petrovic zichzelf op van de zenuwen, want RKC drong steeds meer aan en zijn aanvallers slaagden er op de counter onvoldoende in de ruimte te benutten die ontstonden. De grootste kans was voor RKC-invaller Sylla Sow, maar Willem II-doelman Aro Muric redde kundig. En zo konden de spelers van Willem II na het laatste fluitsignaal voor het eerst sinds 20 september weer een overwinningsfeestje vieren met de thuisfans.

