’Zonder Ansu Fati konden ze niet meer op hun benen staan’ Spaanse media zien ’uitgeput’ Barcelona

Door Ronald Arends Kopieer naar clipboard

Teneergeslagen staan Memphis Depay en Frenkie de Jong aan de aftrap nadat Celta de Vigo in blessuretijd 3-3 heeft gemaakt. Ⓒ REUTERS

BARCELONA - Het leek zo’n makkelijke middag te gaan worden voor Barcelona, dat na drie kwartier voetballen met 3-0 voorstond bij Celta de Vigo. Maar in de tweede helft ging het helemaal mis en verspeelde de ploeg van interim-trainer Sergi in blessuretijd zelfs de overwinning. „Het uitvallen van Ansu Fati was dé ommekeer, zonder hem was er geen lef en enthousiasme.”