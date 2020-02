Bomvolle sportzondag: van Melbourne tot Miami

Novak Djokovic viert zijn overwinning op Roger Federer in de halve finale. Ⓒ AFP

Djokovic gaat op voor achtste titel op Australian Open

Novak Djokovic kan zondagochtend al zijn achtste titel veroveren op de Australian Open. De titelhouder neemt het in de finale, die om 09.30 uur Nederlandse tijd begint, op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Niemand won de Australian Open vaker dan zeven keer. Achter Djokovic staan Roger Federer en Roy Emerson op zes.

Mocht Djokovic zijn totaal op acht brengen, dan lost hij Rafael Nadal weer af als nummer 1 van de wereld. Als Thiem wint, dan neemt hij de derde plek over van Roger Federer. De Zwitser verloor in de halve finales van Djokovic, Thiem was daarin Alexander Zverev de baas.

Het wordt de elfde ontmoeting tussen Djokovic en Thiem. Zes van die duels werden gewonnen door Djokovic, maar de laatste twee duels - allebei afgelopen jaar - besliste Thiem in zijn voordeel. Op de ATP Finals won de Oostenrijker via een tiebreak in de derde set en op Roland Garros trok hij een spannende vijfsetter met 7-5 in de beslissende set naar zich toe.

Vorig jaar was Djokovic een klasse apart in de finale in Melbourne. Met 6-3 6-2 6-3 liet hij toen Nadal kansloos.

Bekijk ook: Thiem op buitenaards niveau na mysterieuze breuk

Mathieu Van Der Poel in actie tijdens de wereldbeker in Hoogerheide. Ⓒ ANP

Van der Poel hoopt met topvorm op derde wereldtitel

Veldrijder Mathieu van der Poel gaat vanaf 15.00 uur op jacht naar titelprolongatie bij het WK in Dübendorf. De 25-jarige Nederlander is de topfavoriet op het zware parcours in Zwitserland. Een grote groep voornamelijk Belgische veldrijders zal proberen hem van zijn derde wereldtitel te houden. Van der Poel won eerder in Tabor (2015) en vorig jaar in Bogense. Voor Nederland starten ook onder anderen Lars van der Haar en Corné van Kessel.

Van der Poel won deze winter 23 van de 24 veldritten waarin hij aan de start stond. De veldrijder van de ploeg Alpecin-Fenix, dat met Ceylin del Carmen Alvarado zaterdag al de wereldtitel bij de vrouwen pakte, bereikte naar eigen zeggen in de afgelopen weken pas zijn echte topvorm. „Pas na de nationale kampioenschappen hebben we de specifieke crosstraining opgepakt. Ik merkte vorig weekeinde dat ik in de beste vorm verkeer.”

De titelverdediger verwacht op het zware parcours vooral tegenstand van de Belg Toon Aerts, die dit seizoen het eindklassement van de wereldbeker won. Aerts is de enige veldrijder die Van der Poel dit seizoen een keer wist te kloppen.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic in duel met PSV’er Olivier Boscagli tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax en PSV tegenover elkaar in gedevalueerde topper

Ajax en PSV staan vanaf 16.45 uur tegenover elkaar voor een gedevalueerde topper in de Johan Cruijff ArenA. Beide clubs hopen een einde te maken aan een serie teleurstellende resultaten.

De landskampioen uit Amsterdam verloor maar liefst drie van de laatste vijf wedstrijden. PSV wacht al zes uitwedstrijden in de eredivisie vergeefs op een zege.

Ajax is nog altijd koploper, maar AZ is na de winst van vrijdag op RKC Waalwijk (4-0) in punten gelijk gekomen. PSV is afgezakt naar de vijfde positie, met 11 punten minder dan Ajax.

Bij Ajax ontbreken nog steeds de geblesseerden Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. PSV moet het de rest van het seizoen zonder topscorer Donyell Malen stellen en zag afgelopen week Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur vertrekken. Linksback Ricardo Rodriguez, gehuurd van AC Milan, debuteert mogelijk in de ploeg van interim-trainer Ernest Faber.

Tyreek Hill van de Kansas City Chiefs in actie. Ⓒ EPA

San Francisco 49er en Kansas City Chiefs strijden om Super Bowl

Zondagnacht is het weer tijd voor het grootste, jaarlijkse, eendaagse sportevenement ter wereld: de Super Bowl. In Miami staat de 54e editie van de American Football-kraker op het programma, met als inzet de prestigieuze Vince Lombardy Trophy.

In het Hard Rock Stadium staan de San Francisco 49ers lijnrecht tegenover de Kansas City Chiefs. De twee ploegen spreken bij het grote publiek weinig tot de verbeelding, al zijn de blikvangers van beide teams behoorlijk spraakmakend.

Telegraaf Premium - Klik op onderstaande link voor een uitgebreide vooruitblik op de Super Bowl: