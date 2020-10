PSV-stunt Mario Götze: ’Mooi en verrassend dat het zo gelopen is’

Götze legt in het YouTube-kanaal van de Eindhovense club uit hoe de transfer tot stand is gekomen. „Heel mooi en verrassend dat het zo gelopen is. Ik ken trainer Roger Schmidt uit de Bundesliga. Sinds hij terug uit China was hadden we telefonisch contact en hebben we elkaar wat berichten gestuurd. Dat is hoe het is ontstaan. Ik ben blij om hier te zijn en met hem te gaan werken. Zo is het gegaan.”

De Duitse WK-held kijkt uit naar zijn avontuur bij PSV, zo vertelt hij. „Ik kijk er naar uit om alles te geven voor deze club en alle mensen in Eindhoven. Ik voel me erg welkom door de fans. Dat voelt heel goed en waardeer ik. Het is een goed teken voor een speler.”

Complete plaatje

Waarom heeft hij voor de Eindhovenaren gekozen? „Het is denk ik het complete plaatje. Ik heb veel met Roger Schmidt gesproken. De fans, de club, de ambitie. Het complete pakket was beslissend en belangrijk voor mij. Dat is uiteindelijk de reden waarom ik deze kans bij PSV heb aangegrepen.”

Götze moet naar eigen zeggen wel eerst ’in zijn ritme komen’. „Ik kijk ernaar uit om op het veld te staan hier in het stadion. Uiteraard hopelijk snel met publiek. Nu eerst in het ritme komen en iedereen leren kennen. Het team, de staf en de spelers. En dan zien we wel wat het allemaal gaat brengen.”

Juiste plek

Toen PSV interesse toonde, dacht hij: ’Mooi!’. „Met Roger, het team, de competitie; het past bij mijn manier van spelen. Dus voor mij was dit een goede keuze. Ik denk dat ik hier op de juiste plek ben voor mijn manier van spelen.”

De voormalig Dortmund-ster geeft aan wat de fans kunnen verwachten: „Hopelijk veel goals en assists. Mooi wedstrijden en overwinningen als team. Daar wil ik een belangrijk deel van uitmaken en proberen helpen het team te laten groeien.”