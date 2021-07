Snelste tijd Max Verstappen tijdens eerste training in Boedapest

Verstappen reed de eerste sessie in het hete Boedapest lang op de hardste set banden. Nadat de training even stil had gelegen na een spin van Yuki Tsunoda (AlphaTauri) kwam de WK-leider op het zachtste rubber naar buiten. Hij noteerde een snelste tijd van 1.17,555. Mercedes-coureur Bottas was zes honderdsten van een seconde langzamer. Lewis Hamilton noteerde de derde tijd, op dik anderhalve tiende van Verstappen.

Ook wat betreft de Honda-motor verliep de eerste training ogenschijnlijk voorspoedig voor Verstappen, wiens teamgenoot Sergio Pérez niet verder kwam dan de achtste stek. Na de harde crash van Verstappen op Silverstone werd de krachtbron grondig gecontroleerd door de Japanse fabrikant, maar het was niet toegestaan om de motor op de testbank te zetten. De trainingen op vrijdag moeten Honda meer informatie verschaffen over de prestaties op de baan.