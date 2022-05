Charles Leclerc woedend na fiasco in Monaco: ’Alles in de prullenbak gegooid’

,,Dit is heel teleurstellend en doet pijn. We hadden de papieren om te winnen, maar hebben het allemaal in de prullenbak gegooid. Er is nu niets meer aan te doen, maar we moeten dit analyseren en ervan zien te leren.”

Leclerc pakte zaterdag pole position, maar eindigde tijdens de race slechts als vierde. Ferrari werd verrast door Red Bull met een eerste pitstop, waardoor Sergio Pérez de leiding overnam. Vervolgens kreeg Leclerc voor de tweede stop de opdracht om door te blijven rijden, maar op dat moment reed hij al in de pitstraat. ,,Het was duidelijk te laat”, zei hij naderhand.

Teambaas Mattia Binotto stak de hand in eigen boezem. ,,Het is te makkelijk om te praten over pech of geluk. Natuurlijk waren er situaties die niet in ons voordeel waren, zoals Carlos (Sainz, red.) die na zijn pitstop werd opgehouden door achterblijver Nicholas Latifi. Maar we hebben duidelijk fouten gemaakt.”