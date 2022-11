Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands elftal traint op heetste moment van de dag Van Gaal trotseert met Oranje brandende zon: ’Geen voordeel voor mensen uit een kikkerland’

Louis van Gaal traint op het heetst van de dag om te wennen aan de hitte. Ⓒ REUTERS

DOHA - Met een omhelzing van Matthijs de Ligt en Davy Klaassen en een arm om de schouder van Stefan de Vrij bij een onderonsje met de Inter-verdediger heeft bondscoach Louis van Gaal de eerste veldtraining van Oranje in Doha afgetrapt. De teambuilder Van Gaal liet zich ook onder de brandende Qatarese zon gelden. Daar zal het Nederlands elftal het op het WK van moeten hebben, gaf de 71-jarige oefenmeester, die aan zijn laatste kunstje als trainer is begonnen, nog maar eens aan. „Wij hebben niet de beste spelers ter aarde in ons team. Maar ik geloof in teambuilding en tactiek. Ik geloof erin dat we ver kunnen komen, waarbij we ook wat geluk nodig hebben. Maar het is belangrijk dat we spelers hebben die de tactische plannen van de coaches kunnen uitvoeren.”