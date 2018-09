Tiebreak in tweekamp om wereldtitel schaken

Door de gelijke score gaat de spannende strijd woensdag verder met snelschaak. Beide grootmeesters spelen eerst vier 'rapid' partijen van 25 minuten. Als er dan nog geen winnaar is, volgen er vier partijen 'blitz', met nog minder bedenktijd. Indien er dan nog steeds geen beslissing is gevallen, komt de spelvorm 'armageddon' op het bord. Wit heeft dan vijf minuten totale bedenktijd en zwart slechts vier. Bij remise wordt zwart echter tot winnaar uitgeroepen.

In de historie is een tweekamp om de wereldtitel twee keer eerder beslist in een tiebreak. De Rus Vladimir Kramnik won in 2006 van de Bulgaar Veselin Topalov in het rapid, evenals de Indiër Viswanathan Anand in 2012 van de Israëliër Boris Gelfand.