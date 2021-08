Memphis Depay bij debuut direct belangrijk voor Barcelona

Barcelona begon flitsend en noteerde in de eerste drie minuten al direct drie doelpogingen. De formatie van Koeman speelde bijna continu op de helft van de tegenstander. Na exact tien minuten spelen scandeerde het publiek een minuut lang de naam van de vertrokken Lionel Messi. Ze lieten zo blijken dat ze een van de beste voetballers aller tijden nog lang niet zijn vergeten in Spanje.

Na bijna twintig minuten spelen brak Gerard Piqué de ban na een vrije trap van Memphis. De Nederlander legde de bal panklaar op het hoofd van de Spanjaard en ’bedankte’ hem op deze manier voor het feit dat hij zondagavond zijn debuut kon maken. Piqué besloot afgelopen week namelijk liefst 4 miljoen euro aan salaris in te leveren, waardoor de Catalanen de ruimte hadden om aanwinsten Memphis Depay en Eric Garcia op het laatste moment toch nog in te schrijven voor de competitie.

Niet veel later was Memphis zelf dicht bij de 2-0, maar de Oranje-international vond de doelman van Real Sociedad op zijn weg. Op slag van rust viel de 2-0 toch nog. Martin Braithwaite tekende met een kopbal voor de tweede goal van de avond. Dit keer was de andere Nederlander verantwoordelijk voor de voorzet. Frenkie de Jong onderschepte zelf de bal en gaf een uitstekende voorzet op de Deen.

Koeman kon na de eerste helft tevreden zijn met het spel dat zijn ploeg liet zien. Vooral het begin van Barcelona was flitsend. Sociedad kwam er nauwelijks aan te pas en probeerde het grote niveauverschil te compenseren met harde tackles en bij vlagen gemeen spel.

Na de rust kwam de formatie van Imanol Alguacil beter voor de dag. Vanaf de bank zag hij hoe zijn ploeg een stuk gevaarlijker was dan voor rust. Toch was het Barcelona dat verder wegliep. Na weer uitstekend voorbereidend werk van Memphis en Jordi Alba maakte Braithwaite zijn tweede van de avond.

Toch werd het nog spannend voor Barcelona. Tien minuten voor tijd maakte Julen Lobete de 3-1 en amper drie minuten later schoot Mikel Oyarzabal de aansluitingstreffer binnen. Met een perfect genomen vrije trap bracht hij de spanning helemaal terug in de wedstrijd. De Jong was op dat moment al naar de kant gehaald door Koeman.

Het werden spannende laatste minuten, maar Sergi Roberto gooide de wedstrijd, na een assist van Braithwaite, in de blessuretijd in het slot: 4-2.

Argentijn Correa bezorgt Atlético de zege bij Celta

Ángel Correa heeft Atlético Madrid zondag aan een overwinning geholpen in de Spaanse voetbalcompetitie. De titelverdediger was in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen te sterk voor Celta de Vigo: 1-2.

Scheidsrechter José Luis Munuera Montero had een drukke avond. Bij een opstootje in de 97e minuut gaf hij rood aan Hugo Mallo (Celta de Vigo) en Mario Hermoso (Atlético). Daarnaast gaf hij ook nog eens negen gele kaarten.

Correa bracht Atlético met een hard schot van buiten het zestienmetergebied halverwege de eerste helft op voorsprong. De gelijkmaker viel na een uur spelen uit een strafschop, benut door Iago Aspas. Correa zorgde kort daarna voor een nieuwe voorsprong voor Atlético. In de hectische slotfase hield de ploeg van coach Diego Simeone stand. Er werd meer dan 100 minuten gevoetbald.

Oud-Feyenoorder Renato Tapia was basisspeler bij Celta de Vigo. Oud-Ajacied Luis Suárez deed bij Atlético vanaf de 65e minuut mee.