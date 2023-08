AZ-coach Pascal Jansen na vertrek Jesper Karlsson: ’Voel me gezegend met talenten’

AZ vervolgt de Europese campagne vanavond (aanvang 20.45 uur) met een Conference League-wedstrijd tegen SK Brann. Volgende week staat de tweede play-off op het programma in Noorwegen. Inzet is een plekje in de groepsfase van het toernooi.

Net als de geblesseerde captain Jordy Clasie zal Karlsson er tegen Brann niet bij zijn. De aanvaller maakt voor 11 á 12 miljoen euro de overstap naar het Italiaanse Bologna. Trainer Jansen heeft zich al de gehele voorbereiding kunnen buigen over het vraagstuk wie zijn nieuwe linksvoor moet worden. Een vertrek van Karlsson hing immers maanden in de lucht.

Van Brederode

Ook doordat de Zweed de eerste competitiewedstrijd van het seizoen miste vanwege een schorsing, kon Jansen al wennen aan het idee van een leven zonder Karlsson. De oefenmeester liep tegen een vervelende verrassing aan met het uitvallen van Van Brederode, twee dagen voor de seizoenopening. Ruben van Bommel, net overgekomen van MVV, wierp zich op als de ideale vervanger. De aanvaller imponeerde met goals en assists en is meteen een favoriet van de fans.

Van Bommel

Het is daarmee niet gezegd dat Van Bommel de beste papieren heeft om het seizoen als linksvoor af te maken. Tegen RKC was de zware wissel die het drukke programma van AZ op Van Bommel trekt voor het eerst zichtbaar. Poku trok in de tweede helft als vervanger met twee assists de aandacht naar zich toe. Niet de naam van doelpuntenmaker Vangelis Pavlidis, maar die van de aangever uit de eigen opleiding werd gescandeerd door de AZ-aanhang.

Poku

Poku plukt de vruchten van een leerzaam jaar bij de AZ-jeugd. Daarin dreigde hij aanvankelijk buiten de boot te vallen, maar werkte hij zich op tot een van de topscorers in de Youth League.

„Het belangrijkste is dat hij, met hulp van ons, heel nadrukkelijk met zichzelf aan de slag is gegaan”, vertelt Jansen. „Alle signalen zijn positief. Als hij het volhoudt, gaan we nog heel veel plezier aan hem beleven.”

En dan is er dus ook nog Van Brederode. De aanvaller, in zijn eerste volledige seizoen bij de A-selectie goed voor ruim veertig officiële duels, dient zich over enkele weken weer aan na het herstel van enkelklachten.