’Vreemde tegenstrijdige verklaringen in zaak Quincy Promes’

In de voetbalpodcast komen natuurlijk ook de beslommeringen bij Ajax ter sprake. Edson Alvarez is ongelukkig en staat in verregaande belangstelling van Valencia, terwijl ook directeur voetbalzaken Marc Overmars weleens naar Spanje zou kunnen vertrekken.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

’Goede koopman’

„Overmars heeft 333 miljoen euro voor Ajax verdiend”, aldus Verweij. „Dat wil Barcelona ook wel, lijkt mij.” Daar denkt Driessen net zo over. „Barcelona kan wel een goede koopman gebruiken, bovendien is hij een uitstekende onderhandelaar.” Natuurlijk blijft ook de zaak rond Quincy Promes niet onbesproken.

Net als de aanstelling van Arne Slot bij Feyenoord, die na dit seizoen Dick Advocaat opvolgt in De Kuip. Zou het verstandig zijn om de bij AZ ontslagen trainer eventueel na de winterstop al voor de Feyenoord-selectie te zetten? Daarover zijn Driessen en Verweij het eens. „Nee”, zo klinkt het.

Huub Stevens

Verder wordt er natuurlijk een blik op de Nederlanders in het buitenland geworpen die de afgelopen dagen in de spotlights stonden. Kan Huub Stevens zijn toverstaf weer eens gebruiken om Schalke 04 tot leven te wekken? Frenkie de Jong had een belangrijke rol als matchwinner namens Barcelona tegen Real Sociedad, en slaagt Peter Bosz er in om met het verrassende Bayer Leverkusen Bayern München dit weekeinde pootje te lichten?