World Cup: Brons Ntab op 500m, Ter Mors zilver op 1000m

Zilver Ter Mors op 1000 meter

14.14 uur: Jorien ter Mors moet nog even wachten op een wereldbekerzege in het nieuwe schaatsseizoen. De 29-jarige rijdster van Team IKO ging op het zware ijs in Minsk lange tijd aan kop van de ranglijst van de 1000 meter. In de voorlaatste rit dook wereldkampioene Brittany Bowe alsnog ruim onder de tijd van de olympisch kampioene. De Amerikaanse zegevierde met een baanrecord van 1.15,35. Het was de vijftiende wereldbekerzege voor Bowe op deze afstand.

Het zilver was voor Ter Mors, die finishte in een tijd van 1.15,95. Op de 1500 meter eindigde ze zaterdag in Wit-Rusland als vijfde. De Russin Jekaterina Sjichova pakte brons op de kilometer, op 0,01 seconde van Ter Mors (1.15,96).

Jutta Leerdam (20) greep net naast haar eerste wereldbekermedaille (vierde in 1.16,00). Letitia de Jong (vijfde in 1.16,15), Ireen Wüst (zevende in 1.16,58) en Antoinette de Jong (achtste in 1.16,60) eindigden eveneens in de top tien.

Brons voor Ntab op 500 meter

13.40 uur: De Nederlandse sprinter Dai Dai Ntab heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Minsk brons veroverd op de 500 meter. De 25-jarige rijder van Team Reggeborgh finishte in een tijd van 34,91 seconden. De Zuid-Koreaan Kim Jun-ho pakte voor de eerste keer wereldbekergoud met een tijd van 34,87. Het zilver was voor de Chinees Tingyu Gao, die in dezelfde tijd eindigde als tegenstander Ntab. Gemeten in duizendsten van een seconde was de Aziaat een fractie sneller: 34,913 tegen 34,916.

Kai Verbij belandde met een tijd van 35,10 op de vijfde plek. Europees kampioen Ronald Mulder moest genoegen nemen met de dertiende plaats (35,44). Lennart Velema werd zestiende (35,53). Hein Otterspeer reed in de B-divisie de derde tijd (35,44).

Olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen stelde teleur: achttiende in 35,54. Ook wereldkampioen Roeslan Moerasjov uit Rusland (negende in 35,17) bleef ver verwijderd van de medailles.

Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov meldde zich wegens een blessure af. Hij ontbreekt ook komend weekeinde in Polen.